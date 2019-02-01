Роман Пилипчук возглавил минское "Динамо"

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ЗАО ФК «Динамо-Минск» приветствует Романа Михайловича Пилипчука в своих рядах!



Полный состав нового тренерского штаба будет объявлен позже.#fcdm1927 #РоманПилипчук pic.twitter.com/igQTjl75H4 — ФК Динамо Минск (@FC_Dinamo_Minsk) February 1, 2019

Бывший тренер московского "Спартака" Роман Пилипчук стал главным тренером минского "Динамо".На посту главного тренера "Динамо" Пилипчук сменил Сергея Гуренко, который возглавлял команду из Минска на протяжении последних двух сезонов.