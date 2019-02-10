"Витесс" Слуцкого не сумел победить "Херенвен"

"Витесс" сыграл вничью с "Херенвеном" в матче 20-го тура чемпионата Голландии (2:2). Гости сравняли счёт лишь на 90-й минуте, причем гол был забит с пенальти.Команда под руководством российского тренера Леонида Слуцкого занимает 5-е место в турнирной таблице. У неё в активе 30 очков.