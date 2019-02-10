Витесс (Нидерланды)

Эредивизи 2018/19

# Команда И О
1 ПСВ Эйдховен 19 52
2 Аякс 19 47
3 Фейеноорд 19 39
4 Витесс 20 30
5 АЗ Алкмаар 19 29
6 Утрехт 19 28
...
18 НАК Бреда 20 16
полная таблица
Предстоящие
Гронинген10.02.19Витесс
Витесс16.02.19Виллем II
Сыгранные
Витесс2 - 202.02.19Херенвен
Фортуна С2 - 127.01.19Витесс

Новости партнеров

"Витесс" Слуцкого не сумел победить "Херенвен"

"Витесс" сыграл вничью с "Херенвеном" в матче 20-го тура чемпионата Голландии (2:2). Гости сравняли счёт лишь на 90-й минуте, причем гол был забит с пенальти.

Команда под руководством российского тренера Леонида Слуцкого занимает 5-е место в турнирной таблице. У неё в активе 30 очков.
Теги: Слуцкий Витесс
Вчера, 22:35
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
#1  anonymous   (Сегодня, 00:27)
  • 0
  •  (0)
online

выгонят скоро Лёню, там все болельщики против его трусливого футбола
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.