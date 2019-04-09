В чемпионате Нидерландов будут играть мячом с изображением работ Рембрандта

В чемпионате Нидерландов будут играть мячами с изображением работ голландского художника Рембрандта Харменса ван Рейна, передает "Советский спорт".Отмечается, что футбольный снаряд получил название "Рембрандт". Также на мяче будет изображен сам художник.Акция организована совместно с художественным музеем Рейксмюсеум в связи с 350-летием со дня смерти Рембрандта. Первые матчи с новым мячом пройдут 28 апреля. Также он будет использован в следующем сезоне чемпионата Нидерландов.