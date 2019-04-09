Сегодня будет объявлено решение о наказании Леонида Слуцкого

Сегодня дисциплинарный орган Королевского футбольного союза Нидерландов объявит решение по "делу Леонида Слуцкого".С большой долей вероятности, главный тренер "Витесса" будет оштрафован и дисквалифицирован на несколько игр за критические высказывания в адрес арбитра встречи “Витесс” – ПСВ (3:3) Сердара Гезюбюйюка.