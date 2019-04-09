Нидерланды Эредивизи 2018/19 
Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
ПСВ Эйдховен
Аякс
Фейеноорд
АЗ Алкмаар
Утрехт
Витесс
Хераклес
Гронинген
Виллем II
Зволле
Херенвен
ВВВ-Венло
Ден Хааг
Фортуна С
Эммен
Эксельсиор
Де Графсхап
НАК Бреда
Нидерланды Эредивизи 2018/19 
Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСВ Эйдховен 29 71
2 Аякс 28 68
3 Фейеноорд 29 53
4 АЗ Алкмаар 27 48
5 Утрехт 28 46
6 Витесс 29 43
7 Хераклес 27 39
8 Гронинген 27 38
9 Виллем II 27 37
10 Зволле 29 35
11 Херенвен 28 33
12 ВВВ-Венло 29 33
13 Ден Хааг 28 30
14 Фортуна С 28 30
15 Эммен 29 28
16 Эксельсиор 27 26
17 Де Графсхап 27 25
18 НАК Бреда 28 21
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Сегодня будет объявлено решение о наказании Леонида Слуцкого

Сегодня дисциплинарный орган Королевского футбольного союза Нидерландов объявит решение по "делу Леонида Слуцкого".

С большой долей вероятности, главный тренер "Витесса" будет оштрафован и дисквалифицирован на несколько игр за критические высказывания в адрес арбитра встречи “Витесс” – ПСВ (3:3) Сердара Гезюбюйюка.

"СЭ"
Теги: Витесс Слуцкий
Сегодня, 10:12
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#1  xxd   (Сегодня, 10:20)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Рэп Слуцкого))))
Тыц
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
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