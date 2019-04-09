Россия РПЛ 2018/19
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В чемпионате Нидерландов будут играть мячом с изображением работ Рембрандта
В чемпионате Нидерландов будут играть мячами с изображением работ голландского художника Рембрандта Харменса ван Рейна.
Отмечается, что футбольный снаряд получил название "Рембрандт". Также на мяче будет изображен сам художник.
Акция организована совместно с художественным музеем Рейксмюсеум в связи с 350-летием со дня смерти Рембрандта. Первые матчи с новым мячом пройдут 28 апреля. Также он будет использован в следующем сезоне чемпионата Нидерландов.
"Газета.ру"
Отмечается, что футбольный снаряд получил название "Рембрандт". Также на мяче будет изображен сам художник.
Акция организована совместно с художественным музеем Рейксмюсеум в связи с 350-летием со дня смерти Рембрандта. Первые матчи с новым мячом пройдут 28 апреля. Также он будет использован в следующем сезоне чемпионата Нидерландов.
"Газета.ру"
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