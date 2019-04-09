Полиция разогнала устроивших драку футболистов слезоточивым газом

Полуфинальный матч чемпионата бразильского штата Гояс между "Атлетико Гойяниенсе" и "Вила-Нова" завершился массовой потасовкой.По завершении игры на поле началась драка с участием игроков команд и тренерских штабов. Сотрудники правоохранительных органов смогли остановить беспорядки только с помощью слезоточивого газа. От вещества пострадали несколько футболистов и болельщиков.