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Рубин
Ахмат
Оренбург
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Крылья Советов
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Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Полиция разогнала устроивших драку футболистов слезоточивым газом

Полуфинальный матч чемпионата бразильского штата Гояс между "Атлетико Гойяниенсе" и "Вила-Нова" завершился массовой потасовкой.

По завершении игры на поле началась драка с участием игроков команд и тренерских штабов. Сотрудники правоохранительных органов смогли остановить беспорядки только с помощью слезоточивого газа. От вещества пострадали несколько футболистов и болельщиков.

"Газета.ру"
Сегодня, 23:05
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