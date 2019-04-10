Леонид Слуцкий дал комментарий по поводу своей дисквалификации

Нидерланды Эредивизи 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Аякс
|29
|71
|2
|ПСВ Эйдховен
|29
|71
|3
|Фейеноорд
|29
|53
|4
|АЗ Алкмаар
|29
|52
|5
|Утрехт
|29
|46
|6
|Хераклес
|29
|45
|7
|Витесс
|29
|43
|8
|Гронинген
|29
|41
|9
|Виллем II
|29
|40
|10
|Херенвен
|29
|36
|11
|Зволле
|29
|35
|12
|Ден Хааг
|29
|33
|13
|ВВВ-Венло
|29
|33
|14
|Фортуна С
|29
|30
|15
|Эммен
|29
|28
|16
|Де Графсхап
|29
|26
|17
|Эксельсиор
|29
|26
|18
|НАК Бреда
|29
|21
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