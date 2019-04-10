Нидерланды Эредивизи 2018/19 
Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Аякс
ПСВ Эйдховен
Фейеноорд
АЗ Алкмаар
Утрехт
Хераклес
Витесс
Гронинген
Виллем II
Херенвен
Зволле
Ден Хааг
ВВВ-Венло
Фортуна С
Эммен
Де Графсхап
Эксельсиор
НАК Бреда
Нидерланды Эредивизи 2018/19 
Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Аякс 29 71
2 ПСВ Эйдховен 29 71
3 Фейеноорд 29 53
4 АЗ Алкмаар 29 52
5 Утрехт 29 46
6 Хераклес 29 45
7 Витесс 29 43
8 Гронинген 29 41
9 Виллем II 29 40
10 Херенвен 29 36
11 Зволле 29 35
12 Ден Хааг 29 33
13 ВВВ-Венло 29 33
14 Фортуна С 29 30
15 Эммен 29 28
16 Де Графсхап 29 26
17 Эксельсиор 29 26
18 НАК Бреда 29 21
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Леонид Слуцкий дал комментарий по поводу своей дисквалификации

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий прокомментировал решение отстранить его от одной игры чемпионата за критику арбитра.

"Достаточно много было сказано о ситуации в последние дни. Я думаю, самое главное, чтобы команда как можно лучше подготовилась к финальной стадии соревнований. Теперь мы сосредоточимся на этом", - цитирует тренера пресс-служба клуба.
Теги: Слуцкий Витесс
Сегодня, 11:43
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