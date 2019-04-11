Россия РПЛ 2018/19
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Йосеф Бенаюн объявил о завершении карьеры
Бывший полузащитник "Ливерпуля", "Арсенала", "Челси" Йосеф Бенаюн объявил о завершении карьеры.
В текущем сезоне 38-летний израильтянин провел 23 матча за "Бейтар", забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.
Полузащитник является воспитанником академии "Аякса". В составе "Челси" завоевал кубок Лиги Европы в сезоне 2012/13. Также выступал за "Куинз Парк Рейнджерс" и "Вест Хэм".
В текущем сезоне 38-летний израильтянин провел 23 матча за "Бейтар", забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.
Полузащитник является воспитанником академии "Аякса". В составе "Челси" завоевал кубок Лиги Европы в сезоне 2012/13. Также выступал за "Куинз Парк Рейнджерс" и "Вест Хэм".
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