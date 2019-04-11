Бывший полузащитник "Ливерпуля", "Арсенала", "Челси" Йосеф Бенаюн объявил о завершении карьеры.В текущем сезоне 38-летний израильтянин провел 23 матча за "Бейтар", забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.Полузащитник является воспитанником академии "Аякса". В составе "Челси" завоевал кубок Лиги Европы в сезоне 2012/13. Также выступал за "Куинз Парк Рейнджерс" и "Вест Хэм".