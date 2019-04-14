Леонид Слуцкий: если мне предложат долгосрочный контракт с "Витессом", я сразу соглашусь

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий заявил, что готов подписать с клубом долгосрочный контракт."В футболе тяжело что-то предсказать. Я очень счастлив здесь, и, если мне прямо сейчас предложат долгосрочный контракт с "Витессом", я соглашусь и сразу подпишу", - цитирует Слуцкого Omroep Gelderland.