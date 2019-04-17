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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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На Кубке Африки 2019 со стадии четвертьфиналов будет использоваться система ВАР

На предстоящем Кубке Африки 2019 года будет использоваться система ВАР, сообщает AFP.

Технологию применят только со стадии четвертьфинала. С обращением ввести ВАР выступили представители сборных, которые примут участие в турнире. Однако технические возможности позволяют сделать это только со стадии 1/4 финала.

Кубок Африки пройдет в Египте с 21 июня по 19 июля.
Сегодня, 13:48
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