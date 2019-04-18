Россия РПЛ 2018/19
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15:40
«Наполи» против «Арсенала», новый привет Черышева бывшей команде. Кто выйдет в полуфинал Лиги Европы?
«Наполи» против «Арсенала», новый привет Черышева бывшей команде. Кто выйдет в полуфинал Лиги Европы?
12:54
Сергей Семак: Маммана - важный игрок, но ему мешает травма и конкуренты, которые сейчас играют хорошо
Сергей Семак: Маммана - важный игрок, но ему мешает травма и конкуренты, которые сейчас играют хорошо
11:17
Эмоциональный пост жены Кокорина: не думала, что в мире есть такие подлые и мстительные люди (17)
Эмоциональный пост жены Кокорина: не думала, что в мире есть такие подлые и мстительные люди (17)
08:23
Эмерик Лапорт: горжусь командой (1)
Эмерик Лапорт: горжусь командой (1)
08:10
Фернандиньо: ##### VAR! (7)
Фернандиньо: ##### VAR! (7)
07:04
Жена Романа Еременко рассказала, почему у игрока была экстра-мотивация в матче со "Спартаком" (7)
Жена Романа Еременко рассказала, почему у игрока была экстра-мотивация в матче со "Спартаком" (7)
05:30
Кристиан Эриксен: это было похоже на американские горки. Я должен быть самым счастливым на планете
Кристиан Эриксен: это было похоже на американские горки. Я должен быть самым счастливым на планете
Шесть спортсменов вошли в список самых влиятельных людей мира по версии журнала Time
Журнал Time опубликовал ежегодный рейтинг 100 самых влиятельных людей мира. В список вошли шесть спортсменов.
Это нападающий "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах, баскетболист "Лейкерс" Леброн Джеймс, японская теннисистка Наоми Осака, американская футболистка Алекс Морган, южноафриканская легкоатлетка Кастер Семеня и американский гольфист Тайгер Вудс.
Это нападающий "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах, баскетболист "Лейкерс" Леброн Джеймс, японская теннисистка Наоми Осака, американская футболистка Алекс Морган, южноафриканская легкоатлетка Кастер Семеня и американский гольфист Тайгер Вудс.
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