Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Благодаря расширению лиги клуб Бекхэма попадет в MLS

MLS хочет увеличить количество клубов до 30.

По информации с официального сайта лиги, к 24-м имеющимся клубам предполагается добавить еще шесть, хотя раньше говорили лишь о четырех.

В 2020 году в MLS придет "Интер Майами", президентом которого является Дэвид Бекхэм, и "Нэшвилл", в 2021-м – "Остин". Также возможно включение команд из Сент-Луиса и Сакраменто.

MLS была создана в 1993 году. На данный момент в лиге выступают 21 американский клуб и три канадских. Действующим чемпионом является "Атланта Юнайтед". Больше всего титулов (5) удалось завоевать "Лос-Анджелесу Гэлакси".

"Газета.ру"
Сегодня, 10:13
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