Благодаря расширению лиги клуб Бекхэма попадет в MLS

MLS хочет увеличить количество клубов до 30.По информации с официального сайта лиги, к 24-м имеющимся клубам предполагается добавить еще шесть, хотя раньше говорили лишь о четырех.В 2020 году в MLS придет "Интер Майами", президентом которого является Дэвид Бекхэм, и "Нэшвилл", в 2021-м – "Остин". Также возможно включение команд из Сент-Луиса и Сакраменто.MLS была создана в 1993 году. На данный момент в лиге выступают 21 американский клуб и три канадских. Действующим чемпионом является "Атланта Юнайтед". Больше всего титулов (5) удалось завоевать "Лос-Анджелесу Гэлакси".