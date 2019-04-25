Россия РПЛ 2018/19
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ФИФА пожизненно отстранила 7 игроков за договорные матчи
Дисциплинарный комитет ФИФА пожизненно отстранил семерых футболистов за участие в договорных матчах, сообщает пресс-служба организации.
В их число вошли тринидадцы Калтон Мюррей и Киено Томас, малавиец Хеллингс Мвакасунгула, сьерралеонец Ибрагим Каргбо, бенинец Сеидад Чомого, афганец Мохаммад Салим Кохистани и кубинец Леонель Дуарте.
Еще один игрок - кениец Джордж Ауди - был отстранен на 10 лет и оштрафован на 15 тысяч швейцарских франков.
Кроме того, пожизненное отстранение получил футбольный агент Кудзанай Шаба.
"Спорт-Экспресс"
В их число вошли тринидадцы Калтон Мюррей и Киено Томас, малавиец Хеллингс Мвакасунгула, сьерралеонец Ибрагим Каргбо, бенинец Сеидад Чомого, афганец Мохаммад Салим Кохистани и кубинец Леонель Дуарте.
Еще один игрок - кениец Джордж Ауди - был отстранен на 10 лет и оштрафован на 15 тысяч швейцарских франков.
Кроме того, пожизненное отстранение получил футбольный агент Кудзанай Шаба.
"Спорт-Экспресс"
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