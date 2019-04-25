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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 25 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 25 34
10 Рубин 25 31
11 Урал 24 30
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 24 13
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ФИФА пожизненно отстранила 7 игроков за договорные матчи

Дисциплинарный комитет ФИФА пожизненно отстранил семерых футболистов за участие в договорных матчах, сообщает пресс-служба организации.

В их число вошли тринидадцы Калтон Мюррей и Киено Томас, малавиец Хеллингс Мвакасунгула, сьерралеонец Ибрагим Каргбо, бенинец Сеидад Чомого, афганец Мохаммад Салим Кохистани и кубинец Леонель Дуарте.

Еще один игрок - кениец Джордж Ауди - был отстранен на 10 лет и оштрафован на 15 тысяч швейцарских франков.

Кроме того, пожизненное отстранение получил футбольный агент Кудзанай Шаба.

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 18:05
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