ФИФА пожизненно отстранила 7 игроков за договорные матчи

Дисциплинарный комитет ФИФА пожизненно отстранил семерых футболистов за участие в договорных матчах, сообщает пресс-служба организации.В их число вошли тринидадцы Калтон Мюррей и Киено Томас, малавиец Хеллингс Мвакасунгула, сьерралеонец Ибрагим Каргбо, бенинец Сеидад Чомого, афганец Мохаммад Салим Кохистани и кубинец Леонель Дуарте.Еще один игрок - кениец Джордж Ауди - был отстранен на 10 лет и оштрафован на 15 тысяч швейцарских франков.Кроме того, пожизненное отстранение получил футбольный агент Кудзанай Шаба.