Диего Марадона забил прямым ударом с углового на тренировке (видео)

Y todo el pueblo cant?:

"Marad?, Marad?",

naci? la mano de Dios,

"Marad?, Marad?" 1??0?? ?? pic.twitter.com/vkK91Dcstg — Fernando Beltr?n (@FerBeltranFut) April 17, 2019

Легенда мирового футбола, главный тренер мексиканского "Дорадос" Диего Марадона исполнил великолепный удар на тренировке команды.58-летний наставник закрутил мяч в ворота с углового.Марадона возглавил "Дорадос" в 2018 году. Сообщается, что по окончанию нынешнего сезона аргентинец покинет клуб.