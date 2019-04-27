Игрок "Галатасарая" отказался выходить в старте на матч Кубка Турции

Полузащитник "Галатасарая" Юнес Беланда отказался выходить на поле в ответном матче полуфинала Кубка Турции с "Йени Малатьяспор".Как сообщает Fanatik, хавбек был включен в стартовый состав, но отказался играть из-за плохого самочувствия. Фатих Терим, наставник стамбульцев, включил в состав уже Райана Донка, а самого Беланду отправил на трибуны.