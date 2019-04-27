Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Спартак
Арсенал Тула
Оренбург
Ростов
Ахмат
Урал
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Оренбург 25 35
8 Ростов 25 35
9 Ахмат 25 34
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 25 16
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Игрок "Галатасарая" отказался выходить в старте на матч Кубка Турции

Полузащитник "Галатасарая" Юнес Беланда отказался выходить на поле в ответном матче полуфинала Кубка Турции с "Йени Малатьяспор".

Как сообщает Fanatik, хавбек был включен в стартовый состав, но отказался играть из-за плохого самочувствия. Фатих Терим, наставник стамбульцев, включил в состав уже Райана Донка, а самого Беланду отправил на трибуны.

"Газета.ру"
Теги: Галатасарай
Сегодня, 09:46
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