УЕФА соболезнует в связи с гибелью Шурала

УЕФА выразил соболезнования в связи со смертью хавбека "Аланьяспора" и сборной Чехии Йозефа Шурала.Полузащитник погиб в возрасте 28 лет в ДТП. Он и другие игроки команды попали в серьезную аварию, когда возвращались на автобусе с матча чемпионата Турции с "Кайсериспором" (1:1).