Россия РПЛ 2018/19
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13:35
Роман Широков покидает "Динамо" (23)
Роман Широков покидает "Динамо" (23)
13:20
Борис Игнатьев: шансы на третье место у ЦСКА есть - календарь у "Краснодара" более сложный (3)
Борис Игнатьев: шансы на третье место у ЦСКА есть - календарь у "Краснодара" более сложный (3)
13:08
Источник: ЦСКА предложил Алану Дзагоеву контракт на два года с зарплатой до миллиона евро (19)
Источник: ЦСКА предложил Алану Дзагоеву контракт на два года с зарплатой до миллиона евро (19)
12:48
Мать Рабьо: президент "ПСЖ" своими руками разрушил команду, потому что забыл о человечности (1)
Мать Рабьо: президент "ПСЖ" своими руками разрушил команду, потому что забыл о человечности (1)
12:19
Матчи чемпионата Турции начнутся с минуты молчания в память о погибшем игроке "Аланьяспора" Шурале
Матчи чемпионата Турции начнутся с минуты молчания в память о погибшем игроке "Аланьяспора" Шурале
11:43
Гурам Аджоев: с приходом Егорова наш чемпионат в плане судейства стал чище. Чувствуется, что он радеет за свое дело (6)
Гурам Аджоев: с приходом Егорова наш чемпионат в плане судейства стал чище. Чувствуется, что он радеет за свое дело (6)
10:15
Автобус турецкого "Аланьяспора" попал в ДТП после матча. Погиб футболист сборной Чехии Шурал (3)
Автобус турецкого "Аланьяспора" попал в ДТП после матча. Погиб футболист сборной Чехии Шурал (3)
УЕФА соболезнует в связи с гибелью Шурала
УЕФА выразил соболезнования в связи со смертью хавбека "Аланьяспора" и сборной Чехии Йозефа Шурала.
Полузащитник погиб в возрасте 28 лет в ДТП. Он и другие игроки команды попали в серьезную аварию, когда возвращались на автобусе с матча чемпионата Турции с "Кайсериспором" (1:1).
Полузащитник погиб в возрасте 28 лет в ДТП. Он и другие игроки команды попали в серьезную аварию, когда возвращались на автобусе с матча чемпионата Турции с "Кайсериспором" (1:1).
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