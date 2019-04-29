Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Арсенал Тула
Спартак
Оренбург
Ростов
Ахмат
Урал
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Арсенал Тула 26 39
6 Спартак 25 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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УЕФА соболезнует в связи с гибелью Шурала

УЕФА выразил соболезнования в связи со смертью хавбека "Аланьяспора" и сборной Чехии Йозефа Шурала.

Полузащитник погиб в возрасте 28 лет в ДТП. Он и другие игроки команды попали в серьезную аварию, когда возвращались на автобусе с матча чемпионата Турции с "Кайсериспором" (1:1).
Сегодня, 19:09
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