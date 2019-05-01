Жереми Матье продолжит карьеру в Греции

Россия РПЛ 2018/19
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04:04
Томас Тухель - об обилии травм: "ПСЖ" - единственный клуб в топ-10 чемпионатов, который так играет
Томас Тухель - об обилии травм: "ПСЖ" - единственный клуб в топ-10 чемпионатов, который так играет
00:53
Сказка продолжается: «Аякс» дал новый мастер-класс в Лиге чемпионов, победив в Лондоне «Тоттенхэм»
Сказка продолжается: «Аякс» дал новый мастер-класс в Лиге чемпионов, победив в Лондоне «Тоттенхэм»
Вчера, 23:45
Игорь Акинфеев: о завершении карьеры я пока не думаю (2)
Игорь Акинфеев: о завершении карьеры я пока не думаю (2)
Вчера, 23:06
"Манчестер Сити" даст второй шанс Менди
"Манчестер Сити" даст второй шанс Менди
Вчера, 22:43
Юрген Клопп считает, что поражения - это ценный опыт
Юрген Клопп считает, что поражения - это ценный опыт
Вчера, 22:34
Валерий Кечинов: у "Спартака" как таковой игры вообще не видно, но Кононову надо дать поработать (3)
Валерий Кечинов: у "Спартака" как таковой игры вообще не видно, но Кононову надо дать поработать (3)
Вчера, 21:51
Сердар Азмун объяснил, почему ушел из сборной Ирана (2)
Сердар Азмун объяснил, почему ушел из сборной Ирана (2)
Вчера, 21:29
"Ювентус" намерен продать Дибалу (1)
"Ювентус" намерен продать Дибалу (1)
Вчера, 21:17
"Тоттенхэм" - "Аякс": составы команд
"Тоттенхэм" - "Аякс": составы команд
Вчера, 19:27
Сердар Азмун: я хочу выиграть Лигу чемпионов с "Зенитом" (15)
Сердар Азмун: я хочу выиграть Лигу чемпионов с "Зенитом" (15)
Вчера, 19:16
После матча "Краснодар" – ЦСКА три фаната получили годовой запрет на посещение спортивных мероприятий
После матча "Краснодар" – ЦСКА три фаната получили годовой запрет на посещение спортивных мероприятий
Вчера, 18:49
20-летний игрок "Блэкберна" побил рекорд Усэйна Болта (6)
20-летний игрок "Блэкберна" побил рекорд Усэйна Болта (6)
Вчера, 18:37
Артем Дзюба: повреждение не настолько серьезное, как я боялся (5)
Артем Дзюба: повреждение не настолько серьезное, как я боялся (5)
Вчера, 18:26
Александр Егоров: в ворота "Зенита" должен был быть пенальти, Оздоев держал Шейдаева (13)
Александр Егоров: в ворота "Зенита" должен был быть пенальти, Оздоев держал Шейдаева (13)
Вчера, 18:10
Власти Дагестана отказались дать "Анжи" 650 млн рублей (15)
Власти Дагестана отказались дать "Анжи" 650 млн рублей (15)
Вчера, 18:04
ВТБ завершил сделку по покупке "Динамо" (20)
ВТБ завершил сделку по покупке "Динамо" (20)
Жереми Матье продолжит карьеру в Греции
Защитник "Спортинга" Жереми Матье летом сменит клубную прописку.
По информации Yahoo Sport France, 35-летний француз продолжит карьеру в "Олимпиакосе". Лиссабонцы не будут мешать уходу игрока, контракт которого рассчитан еще на один год.
По информации Yahoo Sport France, 35-летний француз продолжит карьеру в "Олимпиакосе". Лиссабонцы не будут мешать уходу игрока, контракт которого рассчитан еще на один год.
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