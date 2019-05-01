Италия Серия А 2018/19 
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Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 34 88
2 Наполи 34 70
3 Интер 34 62
4 Аталанта 34 59
5 Рома 34 58
6 Торино 34 56
7 Милан 34 56
8 Лацио 34 55
9 Сампдория 34 48
10 Сассуоло 34 41
11 Кальяри 34 40
12 Фиорентина 34 40
13 СПАЛ 34 39
14 Болонья 34 37
15 Парма 34 37
16 Дженоа 34 35
17 Удинезе 34 33
18 Эмполи 34 29
19 Фрозиноне 34 23
20 Кьево 34 15(-3)
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Виталий Кутузов: Роналду задавал мне тысячу вопросов про "Милан"

Бывший игрок "Спортинга" Виталий Кутузов поделился воспоминаниями о Криштиану Роналду.

"Я не думал, что он оставит такой след в истории футбола. Роналду тогда был слишком молод, но я сразу понял, что у него есть скорость и особая техника.

Когда мы делили с ним комнату на базе, Криштиану знал, что я приехал из "Милана", и он задавал мне тысячу вопросов про итальянский клуб, в то время носить футболку россонери было престижно. Он спрашивал меня о Мальдини, Костакурте, Индзаги и Шевченко", - цитирует Кутузова AS.

Sport24.ru
Теги: Кутузов Роналду Милан
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#1  Игорь Казьмин  Москва (Сегодня, 17:54)
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Кутузов...а Альпы брал Суворов... я давал советы...давал...молодец есть что вспомнить...только пиарить себя не надо...


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
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