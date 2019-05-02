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Ливерпуль
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Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Лестер
Эвертон
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Бернли
Саутгемптон
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Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 36 92
2 Ливерпуль 36 91
3 Тоттенхэм 36 70
4 Челси 36 68
5 Арсенал 36 66
6 Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон 36 54
8 Лестер  36 51
9 Эвертон 36 50
10 Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм 36 46
12 Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл 36 42
14 Борнмут 36 42
15 Бернли 36 40
16 Саутгемптон 36 38
17 Брайтон  36 35
18 Кардифф 36 31
19 Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд 36 14
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Жозе Моуринью: в новом клубе я хотел бы получить такую же поддержку, которая есть у Клоппа и Гвардиолы

Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что на своём новом месте работы хочет от руководства такого же доверия, какое получают в своих клубах Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп.

"Я бы хотел пойти в клуб, в котором мог бы делать то, что делали Юрген и Пеп.

Взгляните на стартовый состав "Ливерпуля" в матче с "Барселоной". Лишь пара человек была в команде ещё до прихода Клоппа.

Вспомните, когда Пеп не был доволен крайними защитниками в "Сити", и следующим летом купил четверых понравившихся ему игроков. Когда он купил такого вратаря, как Клаудио Браво, остался им недоволен и в следующем сезоне купил Эдерсона.

Когда Юрген абсолютно ничего не выиграл за три с половиной года, и ему всё ещё доверяют и верят в него, и он по-прежнему может продолжать свою работу. Пожалуй, в этом сезоне у "Ливерпуля" появилась хорошая возможность сделать это – завоевать первый трофей при Клоппе.

При поиске следующего места работы я не буду начинать переговоры, пока точно не узнаю, чего хочет клуб, и что он может дать для достижения поставленных целей", - сказал португалец.

beIN Sports
Теги: Ливерпуль Барселона Гвардиола Клопп Моуринью
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