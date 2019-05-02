Жозе Моуринью: в новом клубе я хотел бы получить такую же поддержку, которая есть у Клоппа и Гвардиолы

Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что на своём новом месте работы хочет от руководства такого же доверия, какое получают в своих клубах Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп."Я бы хотел пойти в клуб, в котором мог бы делать то, что делали Юрген и Пеп.Взгляните на стартовый состав "Ливерпуля" в матче с "Барселоной". Лишь пара человек была в команде ещё до прихода Клоппа.Вспомните, когда Пеп не был доволен крайними защитниками в "Сити", и следующим летом купил четверых понравившихся ему игроков. Когда он купил такого вратаря, как Клаудио Браво, остался им недоволен и в следующем сезоне купил Эдерсона.Когда Юрген абсолютно ничего не выиграл за три с половиной года, и ему всё ещё доверяют и верят в него, и он по-прежнему может продолжать свою работу. Пожалуй, в этом сезоне у "Ливерпуля" появилась хорошая возможность сделать это – завоевать первый трофей при Клоппе.При поиске следующего места работы я не буду начинать переговоры, пока точно не узнаю, чего хочет клуб, и что он может дать для достижения поставленных целей", - сказал португалец.