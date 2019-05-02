Россия РПЛ 2018/19
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21:38
Жозе Моуринью: Месси феноменален, но рядом с ним есть Суарес, который делает грязную работу (2)
Жозе Моуринью: Месси феноменален, но рядом с ним есть Суарес, который делает грязную работу (2)
18:14
Массимилиано Аллегри: у меня есть веские причины для того, чтобы продолжать работать в "Ювентусе"
Массимилиано Аллегри: у меня есть веские причины для того, чтобы продолжать работать в "Ювентусе"
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Властимил Петржела: хотел бы поздравить Семака с завоеванием золотых медалей. "Зенит" уже никто не догонит (2)
Властимил Петржела: хотел бы поздравить Семака с завоеванием золотых медалей. "Зенит" уже никто не догонит (2)
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Дом игрока "Барсы" Артура ограбили во время матча с "Ливерпулем", его брату угрожали убийством
Дом игрока "Барсы" Артура ограбили во время матча с "Ливерпулем", его брату угрожали убийством
12:42
Единственная возможность выиграть что-нибудь для буксующих лондонских клубов. Теперь - Лига Европы
Единственная возможность выиграть что-нибудь для буксующих лондонских клубов. Теперь - Лига Европы
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Жозе Моуринью: в новом клубе я хотел бы получить такую же поддержку, которая есть у Клоппа и Гвардиолы (2)
Жозе Моуринью: в новом клубе я хотел бы получить такую же поддержку, которая есть у Клоппа и Гвардиолы (2)
Петр Чех записал песню с барабанщиком Queen
Голкипер "Арсенала" Петр Чех выпустит свой дебютный сингл, сообщает Popbitch.
В записи песни, которая получила название "That’s Football" ("Это футбол"), принял участие барабанщик легендарной группы Queen Роджер Тэйлор. Трек будет доступен для скачивания на следующей неделе.
Известно, что 36-летний футболист - большой любитель игры на барабанах.
В записи песни, которая получила название "That’s Football" ("Это футбол"), принял участие барабанщик легендарной группы Queen Роджер Тэйлор. Трек будет доступен для скачивания на следующей неделе.
Известно, что 36-летний футболист - большой любитель игры на барабанах.
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