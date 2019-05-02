Петр Чех записал песню с барабанщиком Queen

Голкипер "Арсенала" Петр Чех выпустит свой дебютный сингл, сообщает Popbitch.В записи песни, которая получила название "That’s Football" ("Это футбол"), принял участие барабанщик легендарной группы Queen Роджер Тэйлор. Трек будет доступен для скачивания на следующей неделе.Известно, что 36-летний футболист - большой любитель игры на барабанах.