Нидерланды Эредивизи 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Аякс
|32
|80
|2
|ПСВ Эйдховен
|32
|80
|3
|Фейеноорд
|32
|62
|4
|АЗ Алкмаар
|32
|55
|5
|Утрехт
|32
|50
|6
|Хераклес
|32
|48
|7
|Витесс
|32
|47
|8
|Виллем II
|32
|44
|9
|Гронинген
|31
|42
|10
|Ден Хааг
|32
|39
|11
|Херенвен
|32
|38
|12
|ВВВ-Венло
|32
|38
|13
|Зволле
|31
|35
|14
|Фортуна С
|32
|34
|15
|Эммен
|32
|32
|16
|Де Графсхап
|32
|29
|17
|Эксельсиор
|32
|27
|18
|НАК Бреда
|32
|22
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Футболисты "Фейеноорда" сыграли против 120 детей на поле
Футболисты "Фейеноорда" приняли участие в акции, которую организовал титульный спонсор Opel.
Игроки сыграли в футбол против 120 детей.
"Вы думали, мы приедем навестить вас и все? Но мы думаем, что гораздо веселее будет сыграть со всеми вами", — сказал Торнстра.
Матч завершился вничью (2:2).
Игроки сыграли в футбол против 120 детей.
"Вы думали, мы приедем навестить вас и все? Но мы думаем, что гораздо веселее будет сыграть со всеми вами", — сказал Торнстра.
Матч завершился вничью (2:2).
?? Highlightssss ?— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) May 2, 2019
120 kids ? 11 Feyenoorders ?#Feyenoord pic.twitter.com/jHaIla0kPL
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