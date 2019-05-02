Футболисты "Фейеноорда" сыграли против 120 детей на поле

Футболисты "Фейеноорда" приняли участие в акции, которую организовал титульный спонсор Opel.Игроки сыграли в футбол против 120 детей."Вы думали, мы приедем навестить вас и все? Но мы думаем, что гораздо веселее будет сыграть со всеми вами", — сказал Торнстра.Матч завершился вничью (2:2).