Нидерланды Эредивизи 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Аякс
|32
|80
|2
|ПСВ Эйдховен
|32
|80
|3
|Фейеноорд
|32
|62
|4
|АЗ Алкмаар
|32
|55
|5
|Утрехт
|32
|50
|6
|Хераклес
|32
|48
|7
|Витесс
|32
|47
|8
|Виллем II
|32
|44
|9
|Гронинген
|31
|42
|10
|Ден Хааг
|32
|39
|11
|Херенвен
|32
|38
|12
|ВВВ-Венло
|32
|38
|13
|Зволле
|31
|35
|14
|Фортуна С
|32
|34
|15
|Эммен
|32
|32
|16
|Де Графсхап
|32
|29
|17
|Эксельсиор
|32
|27
|18
|НАК Бреда
|32
|22
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Вратарь покинет "Витесс" из-за конфликта со Слуцким
Голкипер нидерландского "Витесса" Эдуардо покинет клуб после конфликта с главным тренером Леонидом Слуцким, передает AD.nl.
36-летнего вратаря клуб из Арнема арендовал у лондонского "Челси".
По информации источника, несколько недель назад португальский футболист не поздоровался со Слуцким. После этого инцидента Эдуардо лишили места в основном составе.
Португалец отыграл свой последний матч за "Витесс" весной 2016 года. С тех пор на воротах стоит 35-летний Ремко Пасвер.
В результате сложившейся ситуации, Эдуардо передумал оставаться в голландском клубе. Он вернется в "Челси" уже в этом году.
Помимо 36-летнего голкипера, "Витесс" могут покинуть еще 16 игроков. У пятерых футболистов истекают контракты, как и у шестерых арендованных. Еще четверо игроков не устраивают Слуцкого своим профессионализмом.
"Газета.ру"
36-летнего вратаря клуб из Арнема арендовал у лондонского "Челси".
По информации источника, несколько недель назад португальский футболист не поздоровался со Слуцким. После этого инцидента Эдуардо лишили места в основном составе.
Португалец отыграл свой последний матч за "Витесс" весной 2016 года. С тех пор на воротах стоит 35-летний Ремко Пасвер.
В результате сложившейся ситуации, Эдуардо передумал оставаться в голландском клубе. Он вернется в "Челси" уже в этом году.
Помимо 36-летнего голкипера, "Витесс" могут покинуть еще 16 игроков. У пятерых футболистов истекают контракты, как и у шестерых арендованных. Еще четверо игроков не устраивают Слуцкого своим профессионализмом.
"Газета.ру"
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