Нидерланды Эредивизи 2018/19 
Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Аякс
ПСВ Эйдховен
Фейеноорд
АЗ Алкмаар
Утрехт
Хераклес
Витесс
Виллем II
Гронинген
Ден Хааг
Херенвен
ВВВ-Венло
Зволле
Фортуна С
Эммен
Де Графсхап
Эксельсиор
НАК Бреда
Нидерланды Эредивизи 2018/19 
Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Аякс 32 80
2 ПСВ Эйдховен 32 80
3 Фейеноорд 32 62
4 АЗ Алкмаар 32 55
5 Утрехт 32 50
6 Хераклес 32 48
7 Витесс 32 47
8 Виллем II 32 44
9 Гронинген 31 42
10 Ден Хааг 32 39
11 Херенвен 32 38
12 ВВВ-Венло 32 38
13 Зволле 31 35
14 Фортуна С 32 34
15 Эммен 32 32
16 Де Графсхап 32 29
17 Эксельсиор 32 27
18 НАК Бреда 32 22
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Вратарь покинет "Витесс" из-за конфликта со Слуцким

Голкипер нидерландского "Витесса" Эдуардо покинет клуб после конфликта с главным тренером Леонидом Слуцким, передает AD.nl.

36-летнего вратаря клуб из Арнема арендовал у лондонского "Челси".

По информации источника, несколько недель назад португальский футболист не поздоровался со Слуцким. После этого инцидента Эдуардо лишили места в основном составе.

Португалец отыграл свой последний матч за "Витесс" весной 2016 года. С тех пор на воротах стоит 35-летний Ремко Пасвер.

В результате сложившейся ситуации, Эдуардо передумал оставаться в голландском клубе. Он вернется в "Челси" уже в этом году.

Помимо 36-летнего голкипера, "Витесс" могут покинуть еще 16 игроков. У пятерых футболистов истекают контракты, как и у шестерых арендованных. Еще четверо игроков не устраивают Слуцкого своим профессионализмом.

"Газета.ру"
Теги: Слуцкий Витесс
Сегодня, 17:26
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3
(1)
#3  Я - туляк  Орехово-Зуево (Сегодня, 17:46)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
По информации источника, несколько недель назад португальский футболист не поздоровался со Слуцким. После этого инцидента Эдуардо лишили места в основном составе.

Португалец отыграл свой последний матч за "Витесс" весной 2016 года. С тех пор на воротах стоит 35-летний Ремко Пасвер.


Где логика?
Регистрация: 8.08.2018 [жалоба]
#2  sumzzz  Калининград (Сегодня, 17:41)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Рубин»
А есть ли в этой статье хоть слово правды?! Интриги плетут против нашего беляша.


--------------------
ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
#1  TIMO19  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:36)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Ростов»
По ходу Слуцкий на выход
Регистрация: 15.04.2019 [жалоба]
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