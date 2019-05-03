Вратарь покинет "Витесс" из-за конфликта со Слуцким

Голкипер нидерландского "Витесса" Эдуардо покинет клуб после конфликта с главным тренером Леонидом Слуцким, передает AD.nl.36-летнего вратаря клуб из Арнема арендовал у лондонского "Челси".По информации источника, несколько недель назад португальский футболист не поздоровался со Слуцким. После этого инцидента Эдуардо лишили места в основном составе.Португалец отыграл свой последний матч за "Витесс" весной 2016 года. С тех пор на воротах стоит 35-летний Ремко Пасвер.В результате сложившейся ситуации, Эдуардо передумал оставаться в голландском клубе. Он вернется в "Челси" уже в этом году.Помимо 36-летнего голкипера, "Витесс" могут покинуть еще 16 игроков. У пятерых футболистов истекают контракты, как и у шестерых арендованных. Еще четверо игроков не устраивают Слуцкого своим профессионализмом.