Экс-арбитру на 10 лет запретили посещать футбол за вторжение на поле в маске борца

Во время матча молодежных команда в Австралии на поле во втором тайме выбежал человек в маске мексиканского борца.Личность была раскрыта. Им оказался бывший арбитр, который за последний год участвовал в нескольких протеста против обращения с должностными лицами в Канберре.В итоге экс-рефери был дисквалифицирован на 10 лет.