Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Арсенал Тула
Спартак
Ростов
Оренбург
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Арсенал Тула 28 45
6 Спартак 27 43
7 Ростов 28 38
8 Оренбург 28 37
9 Ахмат 27 36
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 27 19
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Новости партнеров

Огнен Вукоевич возглавил молодежную сборную Хорватии

Экс-полузащитник "Спартака" и сборной Хорватии Огнен Вукоевич приступил к работе тренером.

Как сообщает пресс-служба Хорватского футбольного союза, Вукоевич станет главным тренером молодежной сборной Хорватии (для игроков не старше 20 лет).
Теги: Вукоевич Молодежная сборная Хорватии
Сегодня, 14:14
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#1  Xander Cage   (Сегодня, 14:33)
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Болеет за:
ЦСКА
Да-да, спартака и сборной. За свинарник 9 матчей всего, как и за бельгийский Льерс, а то, что основные клубы в карьере Славен, Динамо Загреб и Динамо Киев [141 матч], то это не считается? laughing
Регистрация: 11.05.2019 [жалоба]
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