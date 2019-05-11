Огнен Вукоевич возглавил молодежную сборную Хорватии

Экс-полузащитник "Спартака" и сборной Хорватии Огнен Вукоевич приступил к работе тренером.Как сообщает пресс-служба Хорватского футбольного союза, Вукоевич станет главным тренером молодежной сборной Хорватии (для игроков не старше 20 лет).