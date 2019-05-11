Россия РПЛ 2018/19
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Аленичев против всех, команда без дома. Сезон «Енисея» – лютейший трэш, который случался в РПЛ (3)
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Маурицио Сарри - первый не временный тренер "Челси" выведший клуб в финал еврокубка в эру Абрамовича
Маурицио Сарри - первый не временный тренер "Челси" выведший клуб в финал еврокубка в эру Абрамовича
Голкипера сборной Узбекистана Нестерова дисквалифицировали на 8 месяцев за допинг
Голкипер сборной Узбекистана и клуба "Ухуд" Игнатий Нестеров получил дисквалификацию за употребление запрещенных веществ.
Его отстранили на 8 месяцев. С 13 октября он получит право вернуться в футбол, а уже с 13 августа – подписывать контракт.
Сторона обвинения требовала дисквалификации на 2,5 года.
Championat.asia
Его отстранили на 8 месяцев. С 13 октября он получит право вернуться в футбол, а уже с 13 августа – подписывать контракт.
Сторона обвинения требовала дисквалификации на 2,5 года.
Championat.asia
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