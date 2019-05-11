Голкипера сборной Узбекистана Нестерова дисквалифицировали на 8 месяцев за допинг

Голкипер сборной Узбекистана и клуба "Ухуд" Игнатий Нестеров получил дисквалификацию за употребление запрещенных веществ.Его отстранили на 8 месяцев. С 13 октября он получит право вернуться в футбол, а уже с 13 августа – подписывать контракт.Сторона обвинения требовала дисквалификации на 2,5 года.