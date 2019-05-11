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Ростов
Оренбург
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 ЦСКА 27 45
5 Арсенал Тула 28 45
6 Спартак 27 43
7 Ростов 28 38
8 Оренбург 28 37
9 Ахмат 27 36
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Голкипера сборной Узбекистана Нестерова дисквалифицировали на 8 месяцев за допинг

Голкипер сборной Узбекистана и клуба "Ухуд" Игнатий Нестеров получил дисквалификацию за употребление запрещенных веществ.

Его отстранили на 8 месяцев. С 13 октября он получит право вернуться в футбол, а уже с 13 августа – подписывать контракт.

Сторона обвинения требовала дисквалификации на 2,5 года.

Championat.asia
Теги: Нестеров
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