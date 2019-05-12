Нидерланды Эредивизи 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Аякс
|32
|80
|2
|ПСВ Эйдховен
|32
|80
|3
|Фейеноорд
|32
|62
|4
|АЗ Алкмаар
|32
|55
|5
|Утрехт
|32
|50
|6
|Хераклес
|32
|48
|7
|Витесс
|32
|47
|8
|Виллем II
|32
|44
|9
|Гронинген
|32
|42
|10
|Ден Хааг
|32
|39
|11
|Херенвен
|32
|38
|12
|Зволле
|32
|38
|13
|ВВВ-Венло
|32
|38
|14
|Фортуна С
|32
|34
|15
|Эммен
|32
|32
|16
|Де Графсхап
|32
|29
|17
|Эксельсиор
|32
|27
|18
|НАК Бреда
|32
|22
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"Витесс" Слуцкого разгромил "Де Графсхап" со счетом 6:1
В матче 33-го тура чемпионата Нидерландов "Витесс", который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, разгромил "Де Графсхап" со счётом 6:1.
Чемпионат Голландии
34 тур
"Витесс" – "Де Графсхап" 6:1
Голы: Стралман, 26 (авто.), Бёйтинк, 38, 70, Эдегор, 72 (пен.), Дарфалу, 80, Масуба, 86 - Эль-Джебли, 86
"Витесс": Пасвер, Кларк-Салтер, Кларк, Дуки, Караваев, Фор (Масуба, 82), Эдегор (Мусонда, 76), Сереро, Линссен, Матавж (Дарфалу, 75), Бёйтинк
"Де Графсхап": Бертрамс, Тютюарима, Ниувпорт, Овюсу, Стралман, Вет (Эль-Джебли, 46), Матусива, Серраренс, Нарсинг (Клаасен, 85), Бенсоп (Баккер, 65), Бюргзорг
Предупреждения: Стралман, 62, Караваев, 65
Чемпионат Голландии
34 тур
"Витесс" – "Де Графсхап" 6:1
Голы: Стралман, 26 (авто.), Бёйтинк, 38, 70, Эдегор, 72 (пен.), Дарфалу, 80, Масуба, 86 - Эль-Джебли, 86
"Витесс": Пасвер, Кларк-Салтер, Кларк, Дуки, Караваев, Фор (Масуба, 82), Эдегор (Мусонда, 76), Сереро, Линссен, Матавж (Дарфалу, 75), Бёйтинк
"Де Графсхап": Бертрамс, Тютюарима, Ниувпорт, Овюсу, Стралман, Вет (Эль-Джебли, 46), Матусива, Серраренс, Нарсинг (Клаасен, 85), Бенсоп (Баккер, 65), Бюргзорг
Предупреждения: Стралман, 62, Караваев, 65
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