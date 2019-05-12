Нидерланды Эредивизи 2018/19 
Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Аякс
ПСВ Эйдховен
Фейеноорд
АЗ Алкмаар
Утрехт
Хераклес
Витесс
Виллем II
Гронинген
Ден Хааг
Херенвен
Зволле
ВВВ-Венло
Фортуна С
Эммен
Де Графсхап
Эксельсиор
НАК Бреда
Нидерланды Эредивизи 2018/19 
Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Аякс 32 80
2 ПСВ Эйдховен 32 80
3 Фейеноорд 32 62
4 АЗ Алкмаар 32 55
5 Утрехт 32 50
6 Хераклес 32 48
7 Витесс 32 47
8 Виллем II 32 44
9 Гронинген 32 42
10 Ден Хааг 32 39
11 Херенвен 32 38
12 Зволле 32 38
13 ВВВ-Венло 32 38
14 Фортуна С 32 34
15 Эммен 32 32
16 Де Графсхап 32 29
17 Эксельсиор 32 27
18 НАК Бреда 32 22
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"Витесс" Слуцкого разгромил "Де Графсхап" со счетом 6:1

В матче 33-го тура чемпионата Нидерландов "Витесс", который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, разгромил "Де Графсхап" со счётом 6:1.

Чемпионат Голландии

34 тур

"Витесс" – "Де Графсхап" 6:1

Голы: Стралман, 26 (авто.), Бёйтинк, 38, 70, Эдегор, 72 (пен.), Дарфалу, 80, Масуба, 86 - Эль-Джебли, 86

"Витесс": Пасвер, Кларк-Салтер, Кларк, Дуки, Караваев, Фор (Масуба, 82), Эдегор (Мусонда, 76), Сереро, Линссен, Матавж (Дарфалу, 75), Бёйтинк

"Де Графсхап": Бертрамс, Тютюарима, Ниувпорт, Овюсу, Стралман, Вет (Эль-Джебли, 46), Матусива, Серраренс, Нарсинг (Клаасен, 85), Бенсоп (Баккер, 65), Бюргзорг

Предупреждения: Стралман, 62, Караваев, 65
Теги: Слуцкий Витесс
Сегодня, 17:28
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4
(4)
#4  Колян Безмолвный   (Сегодня, 18:34)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Как будто Слцкий мега тренер smile Он как был дном так и остался!
Витесс 2014 - 6 место
2015 - 5 место
2016 - 9 место
2017 - 5 место
2018 - 6 место
Потом пришел топ тренер Слуцкий Леонид и сейчас Витесс идет аж на 7 месте!Это говорит о том что Слуцкий гений!Вывел команду на новый уровень!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#3  Odyssey  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:00)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Браво Слуцкин
Регистрация: 27.08.2008 [жалоба]
#2  karfagen  Dresden (Сегодня, 17:40)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
бронзового призера нынешнего чемпионата между прочим
с конца бронзового


--------------------
JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010 [жалоба]
#1  xXx   (Сегодня, 17:37)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
smile
Регистрация: 11.05.2019 [жалоба]
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