Навас может перейти "Порту"

Голкипер "Реала" Кейлор Навас может покинуть клуб в межсезонье.В приглашении 32-летнего костариканца заинтересован "Порту", утверждает Sport Mediaset. По информации издания, руководство "драконов" рассматривает вратаря мадридского клуба как замену Икеру Касильясу, который может завершить карьеру после сердечного приступа.