мс"Витесс" Слуцкого победил "Гронинген" и сыграет с "Утрехтом" Адвоката в борьбе за Лигу Европы
"Витесс" победил "Гронинген" в ответном матче плей-офф за выход в Лигу Европы (3:1).
Чемпионат Голландии
Плей-офф за ЛЕ
1/2 финала
"Витесс" – "Гронинген" 3:1
Голы: Эдгор, 2, Матавж, 28, 31, Сирхёйс, 81
"Витесс" : Пасвер, Караваев, Бюттнер, Верфф, Дуки, Сереро, Эдегор, Фор, Линссен (Мухтар, 76), Матавж (Бёйтинк, 62), Мохаммед
"Гронинген": Падт, Вирик, Мемишевич, Хандверкер, Зефёйк, Вормердам, Рейс (Гладон, 55), Брунс, Доан, Сирхёйс, Махи (Эль-Ханкури, 74)
Предупреждения: Брунс, 72, Мухтар, 81
Чемпионат Голландии
Плей-офф за ЛЕ
1/2 финала
"Витесс" – "Гронинген" 3:1
Голы: Эдгор, 2, Матавж, 28, 31, Сирхёйс, 81
"Витесс" : Пасвер, Караваев, Бюттнер, Верфф, Дуки, Сереро, Эдегор, Фор, Линссен (Мухтар, 76), Матавж (Бёйтинк, 62), Мохаммед
"Гронинген": Падт, Вирик, Мемишевич, Хандверкер, Зефёйк, Вормердам, Рейс (Гладон, 55), Брунс, Доан, Сирхёйс, Махи (Эль-Ханкури, 74)
Предупреждения: Брунс, 72, Мухтар, 81