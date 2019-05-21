мс"Витесс" Слуцкого победил "Гронинген" и сыграет с "Утрехтом" Адвоката в борьбе за Лигу Европы

"Витесс" победил "Гронинген" в ответном матче плей-офф за выход в Лигу Европы (3:1).

Чемпионат Голландии

Плей-офф за ЛЕ

1/2 финала

"Витесс" – "Гронинген" 3:1

Голы: Эдгор, 2, Матавж, 28, 31, Сирхёйс, 81

"Витесс" : Пасвер, Караваев, Бюттнер, Верфф, Дуки, Сереро, Эдегор, Фор, Линссен (Мухтар, 76), Матавж (Бёйтинк, 62), Мохаммед

"Гронинген": Падт, Вирик, Мемишевич, Хандверкер, Зефёйк, Вормердам, Рейс (Гладон, 55), Брунс, Доан, Сирхёйс, Махи (Эль-Ханкури, 74)

Предупреждения: Брунс, 72, Мухтар, 81
Теги: Витесс Гронинген
Вчера, 23:57
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