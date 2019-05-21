Леонид Слуцкий: сейчас раздевалка "Витесса" похожа на больницу во время войны

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от победы над "Гронингеном" (3:1) в ответном полуфинальном матче Эредивизи за выход в плей-офф Лиги Европы.

"Горжусь своей командой, потому что перед матчем у нас были серьезные проблемы. Если посмотреть на нашу скамейку, то там были такие юные игроки, как Актас, Мусаба и тен Тейе, которые никогда не играли в Эредивизи и даже не попадали в запас. В этом матче важна была скорее не тактика, а гордыня. Иногда для мужчин гордыня значит больше, чем очки, кубки и деньги.

Мы полностью контролировали игру, и во втором тайме было много шансов забить. При счете 4:0 или 5:0 было бы все легче, но даже после пропущенного гола мы продолжали контролировать игру, и у "Гронингена" не было ни одного шанса забить еще один. Я горжусь тем, что мы показали характер.

Что касается финальных матчей, то логичнее было бы играть в субботу и во вторник. Но нам предстоит сыграть уже в пятницу. Сейчас наша раздевалка похожа на больницу во время войны. Все сидят со льдом, а врач — самый занятой человек в команде. Надеюсь, мы все же будем готовы в пятницу", - цитирует Слуцкого NOS.

Sport24.ru
Теги: Слуцкий Витесс Гронинген
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