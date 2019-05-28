Неймар из-за дискомфорта в колене досрочно завершил тренировку

Нападающий сборной Бразилии Неймар на тренировке почувствовал боль в колене и досрочно ее завершил, сообщает Globo Esporte.

Он попробовал выполнить несколько упражнений, но не смог, а позже в сопровождении врача сборной Родриго Ласмара покинул поле. Он уже начал курс лечения, врачи будут наблюдать за игроком.
Теги: Неймар Сборная Бразилии
Сегодня, 10:27
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