Неймар отомстил молодому защитнику сборной Бразилии, который его обыграл

Защитник "Крузейро" и сборной Бразилии Вевертон вызвал гнев звездного форварда Неймара.Несчастный эффектно обыграл нападающего. В одном из эпизодов 19-летний футболист пробросил мяч между ног Неймара, который резко вцепился в обидчика и повалил на газон.Позже извинений Неймар не принес и, не обращая никакого внимания на молодого товарища, ушел с места столкновения.Сборная Бразилии готовится к Кубку Америки, а до старта турнира проведет две товарищеские встречи. 6 июня команда Тите поборется с Катаром, а 9 июня — с Гондурасом.