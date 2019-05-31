Президент УЕФА Чеферин сравнил договорные матчи с раковой опухолью

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал о том, как его организация борется с договорными матчами в различных лигах.

Ранее сообщалось, что сразу в нескольких городах Испании – Мадриде, Уэске, Вальядолиде, Ла-Корунье и Малаге – начались обыски и задержания подозреваемых по делу о договорных матчах.

"Безусловно, главная раковая опухоль футбола – это договорные матчи. Чаще такие истории характерны для менее именитых лиг, где не получают больших денег. В ЛЧ такое невозможно. К сожалению, такие истории случаются и на высоком уровне, мне это не нравится. Чистота футбола исчезает.

УЕФА борется с этим злом, информирует полицию, федерации, но проблема в том, что мы-то сами не полиция. Часто находимся в связи с Евросоюзом и Советом Европы, пытаемся заставить правительства быть более активными, но без помощи полиции делать что-то в каждой отдельной стране очень трудно.

Есть проблемы и с доказательной базой по таким делам. Если вратарь говорит, что он ошибся неумышленно, доказать обратное очень трудно. Но если мы видим что-то необычное, то можем предупредить полицию", - цитирует Чеферина "СЭ" со ссылкой на Lavanguardia.
Теги: Чеферин
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