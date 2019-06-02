Леонид Слуцкий: носить четыре буквы на груди - не только большая радость, но и огромная ответственность
Главный тренер футбольного клуба "Витесс" Леонид Слуцкий посетил матч-открытие регбийного сезона между ЦСКА и «"Ростовом-ДГТУ", поприветствовал игроков в церемонии открытия и нанес символический удар.
"Огромное спасибо за приглашение. Для всех, кто здесь присутствует, для игроков регбийного клуба носить эти четыре буквы на груди не только большая радость, но и огромная ответственность.
Желаю соперникам провести яркий и красивый матч. Вы играете в игру, где на первый план выходят морально-волевые качества, поэтому желаю, чтобы сегодня победил сильнейший.
Ну а болельщикам - у вас настолько большое красно-синее сердце, что вы с легкостью примете к себе и регбийный клуб, будете любить так же, как и все остальные - футбольный, хоккейный и баскетбольный", - цитирует Слуцкого Sport24.ru.
"Огромное спасибо за приглашение. Для всех, кто здесь присутствует, для игроков регбийного клуба носить эти четыре буквы на груди не только большая радость, но и огромная ответственность.
Желаю соперникам провести яркий и красивый матч. Вы играете в игру, где на первый план выходят морально-волевые качества, поэтому желаю, чтобы сегодня победил сильнейший.
Ну а болельщикам - у вас настолько большое красно-синее сердце, что вы с легкостью примете к себе и регбийный клуб, будете любить так же, как и все остальные - футбольный, хоккейный и баскетбольный", - цитирует Слуцкого Sport24.ru.