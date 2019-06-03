УЕФА: ВАР будет использоваться в финальной части Лиги наций

Официальный сайт УЕФА сообщает, что система видеопомощи арбитрам (VAR) будет использоваться в финальной части турнира Лиги наций УЕФА с участием сборной Англии, Португалии, Швейцарии и Голландии, которая стартует 5 июня.

"В апреле УЕФА провел инструктаж для тренеров сборных, попавших в финальную стадию Лиги наций, чтобы ознакомить их с принципами VAR. Старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти детально рассказал, как работает система", – говорится в заявлении.

5 июня в полуфинале Лиги наций сборная Португалии сыграет с командой Швейцарии. На следующий день Голландия сыграет с Англией. 9 июня пройдут финал и матч за третье место.
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