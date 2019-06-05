Джанни Инфантино: ВАР неидеален, но близок к совершенству

Президент ФИФА Джанни Инфантино позитивно оценил введение ВАР (системы видеоассистента рефери) в футболе. Чемпионат мира-2018 в России стал первым мировым первенством в истории, на котором применялся ВАР."ВАР стала неотъемлемой частью футбола. ВАР не меняет игру, он помогает игре, очищает ее, приносит ей справедливости. 20 раз во время чемпионата мира применялся ВАР, 17 раз решение было изменено. Представьте, каким бы стал ЧМ-2018 без ВАР?Идеален ли ВАР? Нет, но он близок к совершенству. Если посмотреть в словаре слово "прогресс", то определение будет звучать примерно как "лучше, чем было". И ВАР - это прогресс. У нас появилось много решений, которые могли быть неверными, но стали правильными", - сказал Инфантино на конгрессе ФИФА.