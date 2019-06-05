Джанни Инфантино: новость о смерти Юханссона разбивает мое сердце

Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил соболезнования в связи со смертью Леннарта Юханссона.

"Новость о смерти Юханссона разбивает мое сердце. Он был моим другом и источником мудрости. Он всегда был примером для подражания и настоящим профессионалом", - цитирует Инфантино "Спорт-Экспресс".
Теги: Юханссон Инфантино
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