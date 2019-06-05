Неймар может пропустить Кубок Америки из-за обвинений в изнасиловании девушки

Нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар может пропустить предстоящий Кубок Америки.

Это связано с тем, что футболиста обвиняют в изнасиловании девушки. Скорее всего, Неймар откажется от участия в турнире.

"Неймар может попросить нас о том, чтобы не участвовать в турнире. У него сейчас нет психологической готовности играть", - сказал вице-президент конфедерации футбола Бразилии Франциско Новелитто, слова которого приводит AS.
Теги: Неймар Сборная Бразилии
Сегодня, 15:44
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама