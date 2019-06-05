Неймар может пропустить Кубок Америки из-за обвинений в изнасиловании девушки

Нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар может пропустить предстоящий Кубок Америки.Это связано с тем, что футболиста обвиняют в изнасиловании девушки. Скорее всего, Неймар откажется от участия в турнире."Неймар может попросить нас о том, чтобы не участвовать в турнире. У него сейчас нет психологической готовности играть", - сказал вице-президент конфедерации футбола Бразилии Франциско Новелитто, слова которого приводит AS.