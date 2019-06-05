Украинские болельщики избили судью после матча

Украинские болельщики избили арбитра в седьмом туре чемпионата Закарпатской области.Инцидент произошел после матча "Карпаты" - "Поляна", который закончился со счетом 1:2.По окончании встречи фанаты выбежали на поле и напали на судью матча — Валерия Шкуру. Мужчину повалили на землю и стали бить ногами.Как сообщает Федерация футбола Закарпатья, в компании нападавшик был бывший главный тренер "Карпат".Для украинского футбола это не первый подобный инцидент.Во время матча 21 тура Второй лиги между "Нивой" и "Полесьем" фанаты хозяев выбежали на поле и также избили арбитра встречи Дениса Резникова.Несмотря на прибывшую полицию, которая разняла толпу, судья матча успел сильно пострадать.