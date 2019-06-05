Украинские болельщики избили судью после матча

Украинские болельщики избили арбитра в седьмом туре чемпионата Закарпатской области.

Инцидент произошел после матча "Карпаты" - "Поляна", который закончился со счетом 1:2.

По окончании встречи фанаты выбежали на поле и напали на судью матча — Валерия Шкуру. Мужчину повалили на землю и стали бить ногами.

Как сообщает Федерация футбола Закарпатья, в компании нападавшик был бывший главный тренер "Карпат".

Для украинского футбола это не первый подобный инцидент.

Во время матча 21 тура Второй лиги между "Нивой" и "Полесьем" фанаты хозяев выбежали на поле и также избили арбитра встречи Дениса Резникова.

Несмотря на прибывшую полицию, которая разняла толпу, судья матча успел сильно пострадать.

"Газета.ру"
Сегодня, 17:25
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
6
(2)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама