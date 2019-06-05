В здании футбольной ассоциации Украины проводятся обыски

В здании Украинской ассоциации футбола проводятся обыски.Как сообщает начальник пресс-службы УАФ Ярема Городчук, детективы Национального антикоррупционного бюро проводят следственные дейтсвия в связи с делом о закупке искусственных футбольных полей."Да, с утра проводятся следственные действия", - подтвердил он. Однако не дал никаких других подробностей по этому вопросу.По словам заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимира Кривенко, из здания организации были изъяты футбольные мячи и водка. А также вся документация.