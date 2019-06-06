Дэниэл Джеймс станет игроком "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Суонси" Дэниэл Джеймс близок к переходу в "Манчестер Юнайтед", сообщает The Telegraph.

Сообщается, что сегодня футболист пройдет медицинское обследование для перехода в стан "красных дьяволов". Сумма трансфера составит 15 миллионов фунтов.

В прошлом сезоне 21-летний футболист провел за "Суонси" 38 матчей, забил 5 мячей и отдал 10 результативных передач.
Сегодня, 12:24
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