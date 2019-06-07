Лионель Месси: сборная Аргентины - не фаворит Кубка Америки

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что его команда не является фаворитом на предстоящем Кубке Америки — 2019.

Он также отметил, что не смог полностью отойти от плохого завершения клубного сезона.

"Мы не являемся претендентами на победу, как это было в прошлые годы. Да, у нас та же задача и тот же настрой, но в реальности Аргентина сейчас переживает перестройку. Я до сих пор чувствую себя очень уставшим как морально, так и физически. И это все после после вылета из Лиги чемпионов", — цитирует Месси TyC Sport.

"Газета.ру"
Теги: Месси Сборная Аргентины
Сегодня, 19:17
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