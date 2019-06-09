Роберто Карлос: Месси великолепен, жаль, что ему не повезло со сборной

Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос поделился ожиданиями от стартующего Кубка Америки. Экс-капитан "Анжи" надеется в финале увидеть его сборную и команду Аргентины."Мы потеряли Неймара из-за травмы, и теперь шумиха поутихла. Надеюсь, что мы выиграем. Трудно победить дома, потому что пресса и фанеаты слишком много прессингуют. Я жду Аргентину в финале. Месси великолепен. Жаль, что ему не повезло со сборной. Но все бывшие футболисты, включая меня, восхищаются им", - цитирует Карлоса Marca.