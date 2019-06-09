Англия обыграла Швейцарию в серии пенальти в матче за 3 место Лиги наций

Англия обыграла Швейцарию в серии пенальти со счетом 6:5 в матче за 3 место Лиги Наций УЕФА.

Лига наций УЕФА

Лига A

Матч за 3-е место

Швейцария – Англия 0:0 (5:6 в серии пенальти)

Швейцария: Зоммер, Мбабу, Эльведи, Аканджи, Родригес (Дрмич, 89), Шёр, Фройлер, Джака, Фернандеш (Закария, 63), Шакири (Цубер, 67), Сеферович (Окафор, 112)

Англия: Пикфорд, Роуз (Уолкер, 72), Магуайр, Гомес, Делф (Баркли, 106), Александер-Арнольд, Дайер, Лингард (Санчо, 106), Алли, Кейн (Уилсон, 74), Стерлинг

Предупреждения: Роуз, 24, Лингард, 27
Теги: Сборная Швейцарии Сборная Англии
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