Англия обыграла Швейцарию в серии пенальти в матче за 3 место Лиги наций

Англия обыграла Швейцарию в серии пенальти со счетом 6:5 в матче за 3 место Лиги Наций УЕФА.Лига наций УЕФАЛига AМатч за 3-е местоШвейцария: Зоммер, Мбабу, Эльведи, Аканджи, Родригес (Дрмич, 89), Шёр, Фройлер, Джака, Фернандеш (Закария, 63), Шакири (Цубер, 67), Сеферович (Окафор, 112)Англия: Пикфорд, Роуз (Уолкер, 72), Магуайр, Гомес, Делф (Баркли, 106), Александер-Арнольд, Дайер, Лингард (Санчо, 106), Алли, Кейн (Уилсон, 74), СтерлингПредупреждения: Роуз, 24, Лингард, 27