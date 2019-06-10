Руководство "Бешикташа" отрицают вызов проституток для юношеской команды

Руководство "Бешикташа" выступило с заявлением в связи с информацией о том, что игроки команды U16 вызвали в отель проституток на юношеском турнире в Греции.

Как заявили в немецком издании Bild игроки вызвали девушек легкого поведения через тренеров, которые ранее уже пользовались услугами проституток. Утром футболисты даже пригласили девушек на завтрак, что увидели родители некоторых игроков.

Однако в клубе отрицают информацию о вызове девушек легкого поведения.

"Один футболист позвал свою девушку в отель. Тренеры это поняли и сразу отреагировали, поэтому этот футболист исключен из состава. В СМИ пишут ложную информацию", — говорится в заявлении клуба.

"Газета.ру"
Теги: Бешикташ
Сегодня, 18:43
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