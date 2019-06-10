Руководство "Бешикташа" отрицают вызов проституток для юношеской команды
Руководство "Бешикташа" выступило с заявлением в связи с информацией о том, что игроки команды U16 вызвали в отель проституток на юношеском турнире в Греции.
Как заявили в немецком издании Bild игроки вызвали девушек легкого поведения через тренеров, которые ранее уже пользовались услугами проституток. Утром футболисты даже пригласили девушек на завтрак, что увидели родители некоторых игроков.
Однако в клубе отрицают информацию о вызове девушек легкого поведения.
"Один футболист позвал свою девушку в отель. Тренеры это поняли и сразу отреагировали, поэтому этот футболист исключен из состава. В СМИ пишут ложную информацию", — говорится в заявлении клуба.
"Газета.ру"
Как заявили в немецком издании Bild игроки вызвали девушек легкого поведения через тренеров, которые ранее уже пользовались услугами проституток. Утром футболисты даже пригласили девушек на завтрак, что увидели родители некоторых игроков.
Однако в клубе отрицают информацию о вызове девушек легкого поведения.
"Один футболист позвал свою девушку в отель. Тренеры это поняли и сразу отреагировали, поэтому этот футболист исключен из состава. В СМИ пишут ложную информацию", — говорится в заявлении клуба.
"Газета.ру"