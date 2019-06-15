Экс-голкипер женской сборной США негативно отреагировала на предложение уменьшить ворота

Бывший голкипер женской сборной США Хоуп Соло выступила против уменьшения ворот в женском футболе."У меня не существовало проблем с тем, чтобы перекрывать площадь ворот. Как и у большинства тех, кто играет сейчас на чемпионате мира. Сексизм – предполагать, что женщинам нужны послабления. Меня не волнует средний рост женщин. Не следует вести поиск среднестатистических игроков, лучше искать выдающихся спортсменов. Не все дойдут до топ-уровня.Проблему создают тренеры, которые не работают со спортсменами круглый год, развивая навыки. Если считаете, что поле слишком большое и не хотите слушать игроков, то дальше можете заставить нас играть в футзал! Извиняться за эмоции не буду. На протяжении всей карьеры я проливала кровь, пот и слезы. Подобные реформы в женском футболе удешевят достижения всех тех, кто столько лет работал на максимуме", – написала Соло в своем Твиттере.