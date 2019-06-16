Виталий Кличко поздравил сборную Украины с победой на молодежном чемпионате мира

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил сборную Украины с победой на молодежном чемпионате мира.

"Поздравляю наших ребят из сборной Украины U-20, которые победили в финале Южную Корею. Вы большие молодцы и настоящие бойцы. Приумножаем победы Украины", - написал Кличко в своем твиттере.
Теги: Кличко Молодежная сборная Украины
Сегодня, 17:52
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