В Уругвае восстанавливают электроснабжение, до матча сборной осталось 6 часов

Национальный уругвайский поставщик электроэнергии UTE сообщил о том, что, несмотря на степень серьезности аварийной ситуации, на территории Уругвая начались активные работы по восстановлению электричества.

Стоит отметить, что до старта матча сборной Уругвая по футболу на Кубке Америке осталось 6 часов. Уругвайцы сыграют против сборной Эквадора, начало матча — 01:00 мск.

Ранее сообщалось, что жители Аргентины и Уругвая из-за серьезного сбоя системы энергоснабжения остались без электричества.

Sport24.ru
Сегодня, 20:19
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама