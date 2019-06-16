В Уругвае восстанавливают электроснабжение, до матча сборной осталось 6 часов

Национальный уругвайский поставщик электроэнергии UTE сообщил о том, что, несмотря на степень серьезности аварийной ситуации, на территории Уругвая начались активные работы по восстановлению электричества.Стоит отметить, что до старта матча сборной Уругвая по футболу на Кубке Америке осталось 6 часов. Уругвайцы сыграют против сборной Эквадора, начало матча — 01:00 мск.Ранее сообщалось, что жители Аргентины и Уругвая из-за серьезного сбоя системы энергоснабжения остались без электричества.