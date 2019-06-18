Бразильянка Марта стала лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира

В матче группового этапа чемпионата мира 2019 года среди женских команд сборная Италии встречалась с национальной командой Бразилии. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу южноамериканской сборной.

Автором единственного гола встречи стала футболистка сборной Бразилии Марта, которая реализовала пенальти на 74-й минуте встречи. Этот забитый мяч стал 17-м для Марты на мундиалях. Таким образом, 33-летняя бразильянка стала лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, обойдя в списке бывшего нападающего сборной Германии Мирослава Клозе, на счету которого 16 голов за национальную команду на чемпионатах мира.

"Чемпионат.сом"
Теги: Марта
Сегодня, 09:33
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама