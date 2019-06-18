Бразильянка Марта стала лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира

В матче группового этапа чемпионата мира 2019 года среди женских команд сборная Италии встречалась с национальной командой Бразилии. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу южноамериканской сборной.Автором единственного гола встречи стала футболистка сборной Бразилии Марта, которая реализовала пенальти на 74-й минуте встречи. Этот забитый мяч стал 17-м для Марты на мундиалях. Таким образом, 33-летняя бразильянка стала лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, обойдя в списке бывшего нападающего сборной Германии Мирослава Клозе, на счету которого 16 голов за национальную команду на чемпионатах мира.