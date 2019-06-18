В ФИФА обсуждают возможность лишения Катара ЧМ-2022

ФИФА рассматривает возможность лишения Катара права на проведение чемпионата мира — 2022.18 июня в рамках расследования дела о коррупции при выборах страны-организатора ЧМ-2022 для допроса был задержан бывший президент УЕФА Мишель Платини.Расследование касается встречи, прошедшей за месяц до выборов в 2010 году. На ней присутствовали Платини, тогдашний президент Франции Николя Саркози и нынешний эмир Катара Тамим Бин Хамад Аль-Тани.По информации TNT Sports, после задержания Платини в ФИФА проводятся секретные встречи, на которых изучается вопрос переноса ЧМ-2022 в другую страну.