Аргентина вновь не смогла победить на Кубке Америки

Сборная Аргентины сыграла вничью с Парагваем в матче 2-го тура группового турнира Кубка Америки.
Кубок Америки.

Группа В

2 тур

Аргентина - Парагвай - 1:1

Голы: Санчес, 37 (0:1). Месси, 57 - с пенальти (1:1).

Нереализованный пенальти: Гонсалес, 63 (вратарь).

Аргентина: Армани, Отаменди, Каско, Тальяфико, Пеццела, Перейра (Агуэро, 46), Паредес, де Пауль (Суарес, 87), Ло Сельсо, Месси, Мартинес (Ди Мария, 67).

Парагвай: Фернандес, Пирис, Гомес, Алонсо, Арсамендия, Р.Рохас, Альмирон (Ортис, 87), Санчес, М.Рохас, Сантандер (Ромеро, 72), Гонсалес (Х.Эскобар, 90).

Предупреждения: Гомес, 32. Р.Рохас, 43. Армани, 45. Пирис, 55. Тальяфико, 80. Отаменди, 83.
Теги: Сборная Аргентины Сборная Парагвая
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